Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Zielfiguren von einem Schießplatz

Neubrandenburg (ots)

In der Zeit vom 02.01.2019 bis zum 06.01.2019 ist es zum Diebstahl von mehreren Zielfiguren vom Schießplatz in der Bergstraße in Neubrandenburg gekommen. Bislang unbekannte Täter haben sich widerrechtlich auf das umfriedete Parcour-Gelände der Bogenschützen begeben und drei Zielfiguren im Wert von ca. 400 Euro entwendet. Dabei handelt es sich um ein 2D-Ziel "Einhorn", ein 3D-Ziel "sitzender Fuchs" mit einer Größe von 60cm und einem Gewicht von 5kg und ein 3D-Ziel "liegender Rehbock" mit einer Größe von 65cm und einem Gewicht von 3,5kg entwendet.

Die Ermittlungen wegen des Diebstahls wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Dazu werden Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu dem Verbleib der entwendeten Zielfiguren machen? Wer hat im Tatzeitraum auf dem Schießplatz oder in der unmittelbaren Umgebung auffällige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

