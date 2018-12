POL-NB: Diebstahl eines Fahrzeuganhängers in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - In der Nacht vom 29.11.2018 zum 30.11.2018 wurde durch unbekannte Täter einen Fahrzeugtrailer vom Parkplatz eines Autohauses in der Warliner Straße, in 17034 Neubrandenburg entwendet.

Bei dem Trailer handelt es sich um einen Doppelachser der Marke Boeckmann vom Typ ATP/ATH. An dem Anhänger war ein amtliches Kennzeichen mit der Ortskennung NZ- angebracht. Der Trailer wurde von dem Geschädigten am 29.11.2018 gegen 18:00 Uhr vor einem Autohaus in der Warliner Straße abgestellt und zusätzlich mit einer Kralle gesichert.

Als der Geschädigte am Freitagmorgen, d. 30.11.2018, gegen 08:00 Uhr zurückkehrte, war der Fahrzeuganhänger samt der zusätzlichen Sicherung verschwunden. Die Schadenshöhe beträgt 5.500EUR.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395-5582 5224 zu melden.

