POL-ANK: Motorboot samt Trailer in Anklam entwendet

Pasewalk (ots) - In der Nacht vom 11.07.2022 auf den 12.07.2022 haben unbekannte Täter ein Pferd auf einer Weide in Polzow bei Pasewalk so schwer misshandelt, dass es am Vormittag durch eine Amtstierärztin eingeschläfert werden musste. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei betraten der oder die unbekannten Täter die Koppel eines Pferdehofes und fügten der Stute erhebliche Schnittverletzungen im Beckenbereich zu. Die ...

