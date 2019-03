Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Fahrraddemo in der Universitäts-und Hansestadt Greifswald

Greifswald (ots)

Am heutigen Tag findet in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr eine Fahrraddemo in Greifswald statt. In dieser Zeit kann es zu Verkehrseinschränkungen im Bereich, Platz der Freiheit, Hansering, Stralsunder Straße sowie im innerstädtischen Bereich, Bahnhofstraße und Goethe Straße kommen. Der Veranstalter rechnet mit bis zu 50 Teilnehmern. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer sich auf die besondere Verkehrslage einzustellen.

