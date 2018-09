POL-ANK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Hinrichshagen bei Greifswald

Greifswald (ots) - Am Dienstag, 11.09.2018 um 12:00 Uhr kam es auf der Landesstraße 261 in der Ortschaft Hinrichshagen, Chausseesiedlung zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Person leicht verletzt wurde. Der 39-jährige Benutzer eines abgestellten Transporters VW öffnete die Fahrertür und übersah dabei, dass sich eine 57-jährige Radfahrerin näherte. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und dem Trasporter, wodurch die Radfahrerin stürzte und durch Rettungskräfte ärztlich versorgt sowie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf den § 14 der Straßenverkehrs-Ordnung hin, wonach sich Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Aussteigen so verhalten müssen, dass eine Gefährdung anderer am Verkehr Teilnehmenden ausgeschlossen ist.

