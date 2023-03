Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Polizei sucht Zeugen nach Randalen auf der Barther Freilichtbühne

Am 28.02.2023 wurde der Polizei gemeldet, dass es im Monat Februar zu mehreren Sachbeschädigungen und Randalen auf der Freilichtbühne in der Barther Nobertstraße kam.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen haben sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, dem 16.02.2023 und Dienstag, dem 28.02.2023 vermutlich mehrere Täter gewaltsam Zutritt zu dem städtischen Gelände in "den Anlagen" verschafft. Die derzeit unbekannten Täter haben in der Folge diverse Sachen mittels Feld- und Betonsteinen sowie durch das Sprühen von Graffiti zerstört. Der entstandene Sachschaden wird vorerst auf mindestens 2.000 Euro geschätzt. In dem Zusammenhang soll es in Tatortnähe an den besagten Wochenenden des Tatzeitraums auch zu Ruhestörungen gekommen sein. Im Dezember letzten Jahres kam es zu ähnlichen Schmierereien an der Vineta Sportarena in Barth. Ein Zusammenhang beider Taten wird aufgrund ähnlich gesprühter Symbole geprüft.

Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zur Tat oder Tätern nimmt die Polizei in Barth unter: 038231/6720 oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

