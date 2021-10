Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Täter samt Diebesgut nach Einbruch ermittelt

Stralsund (ots)

In der vergangenen Woche, konkret in den frühen Morgenstunden des 07.10.2021, kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Stralsunder Altstadt. Der Täter erbeutete dabei einen Tresor mit Bargeld, in dem sich ein vierstelliger Betrag befand.

Durch Zeugenhinweise konnte der Einbrecher bereits am nächsten Tag ermittelt werden. Dabei handelte es sich um einen 46-jährigen Stralsunder. Dieser war geständig und führte die Beamten an den Ort, an dem er den Tresor entsorgt hatte, nachdem er vergebens versucht hatte diesen zu öffnen. Das erbeutete Diebesgut konnte somit sichergestellt und an den Eigentümer zurückgegeben werden.

Gegen den Stralsunder wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell