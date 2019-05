Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Zeugenaufruf zu einer Sachbeschädigung in Bergen auf Rügen

Bild-Infos

Download

Bergen auf Rügen (ots)

In der Nacht vom 13.05.2019 zum 14.05.2019 beschädigten nach gegenwärtigen Erkenntnissen Unbekannte einen Unterstand für Einkaufskörbe auf dem Parkplatz eines Super- und nahe gelegenen Baumarktes in der Ringstraße in Bergen auf Rügen. Mehrere Plexiglasscheiben wurden zerstört, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Angaben zu möglichen Tätern machen können, wenden sich bitte zur Geschäftszeit unter der Telefonnummer 03838/810221 an den zuständigen Sachbearbeiter oder unter der Telefonnummer 03838 / 81 00 an das Polizeihauptrevier in Bergen, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell