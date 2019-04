Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu Aufbrüchen von Parkscheinautomaten

Prerow (ots)

Wie der Polizei in Barth am gestrigen Vormittag, dem 23.04.2019, angezeigt wurde, griffen der oder die bislang unbekannten Täter mehrere Parkscheinautomaten im Bereich der Ortslage Prerow an und entwendeten das darin enthaltene Bargeld. Der dadurch entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich gegenwärtig auf mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brachen der oder die Unbekannten in der Nacht zu Dienstag insgesamt sechs Parkscheinautomaten auf drei öffentlichen Parkplätzen in und um Prerow auf. Bei fünf Automaten gelang es dem oder den mutmaßlichen Tätern, an das Bargeld zu gelangen. Betroffen waren dabei die Parkplätze an der Landesstraße 21 am Strandübergang 19, im Bernsteinweg sowie im Brückendamm in Prerow.

Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei um Hinweise von Zeugen, die möglicherweise in der Nacht zum 23.04.2019 etwas Verdächtiges beobachtet haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, insbesondere zu auffälligen Personenbewegungen und ggf. auch Fahrzeugen, wird gebeten, sich an die Polizei in Barth (038231/6720), jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Öffentlichkeitsarbeit

Stefanie Peter

Telefon: 03831/245 204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell