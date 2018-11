POL-HST: Illegale Abfallentsorgung auf einem Parkplatz an der B96

Ralswiek (ots) - Wie der Polizei in Bergen auf Rügen am heutigen Vormittag, dem 19.11.2018, angezeigt wurde, kam es in der vergangenen Woche auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 96 bei Ralswiek zu einer unerlaubten Abfallentsorgung.

Nach bisherigen Erkenntnissen entledigten sich im Zeitraum vom 14.11.2018, 12:00 Uhr zum 16.11.2018, 08:00 Uhr der oder die bislang unbekannten Tatverdächtigen diverser Baustoffe wie Dämmwolle, Dachpappe, Plastik und anderen Gebäuderesten auf diesem Parkplatz. Dem Anschein nach könnte es sich bei diesen Stoffen um eine ehemalige Laube handeln, die offenbar mittels eines Lkw-Gespannes dort entsorgt wurde.

Die Kriminalpolizei in Bergen hat die Ermittlungen zum unerlaubten Umgang mit gefährlichen Abfällen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat beispielsweise das unerlaubte Abladen der Gebäudereste gesehen und kann Angaben zu den mutmaßlichen Tätern bzw. deren Fahrzeug machen? Wer hat möglicherweise in der Umgebung den Abriss oder eine Neuerung eines Gebäudes beobachtet und kann dazu Hinweise geben? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Bergen (03838/8100) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

