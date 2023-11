Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Diebstahl zweier Sattelauflieger im Landkreis Rostock

Güstrow (ots)

Nachdem in der zurückliegenden Nacht zwei Sattelauflieger aus einem Gewerbegebiet in Neu Wokern im Landkreis Rostock entwendet wurden, ermittelt nun die Kriminalpolizei Güstrow.

Gegen 05:00 Uhr des 06.11.2023 kontaktierte der 53-jährige Hinweisegeber und Angestellte einer der dort ansässigen, beiden geschädigten Firmen die Polizei in Teterow, um den Diebstahl mitzuteilen. Nach eigenen Angaben habe er beide Sattelauflieger am Nachmittag zuvor zuletzt am Abstellort in der Straße Am Steinbrink gesehen. Laut aktuellen Erkenntnissen waren die Auflieger mit Eisenerz sowie Düngemittel beladen. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 100.000 Euro.

Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell