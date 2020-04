Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsfehler

Güstrow (ots)

Gegen 07:00 Uhr kam es am 22.04.2020 zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung in der Lindenstraße/Eisenbahnstraße in Güstrow. Die 63 jährige Deutsche befuhr mit ihrem Auto die Feldstraße und wollte an der Einmündung nach links in die Eisenbahnstraße abbiegen. Dabei beachtete sie die von rechts heranfahrende 34 jährige Deutsche mit ihrem Auto nicht, fuhr hinein und wurde leicht verletzt. Mit dem Rettungswagen wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell