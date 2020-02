Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Ladendieb gefasst - zuvor schubste einer den Filialleiter beiseite und flüchtete mit Rucksack voller Lebensmittel

Tessin (Landkreis Rostock) (ots)

Im Supermarkt in Tessin wurden am 26.02.2020 gegen 14:15 Uhr zwei ausländische Personen beobachtet, wie sie einen Rucksack mit Lebensmittel füllten. An der Kasse bezahlten sie nur eine Packung Chips. Vom Filialleiter angesprochen, schubsten sie diesen beiseite und flüchteten. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten einen der Täter feststellen und vorläufig festnehmen. Den Rucksack hatte der 34-Jährige Rumäne nicht mehr dabei. Er wurde aber in der Nähe gefunden und als seinen wiedererkannt. Nach dem zweiten Täter wird gesucht. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahl und erhofft sich Hinweise auf den noch flüchtigen durch die Vernehmung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell