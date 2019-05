Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Unbekannter Täter beschädigt Kundenfahrzeug und entwendet Nebelscheinwerfer

Güstrow (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurde dem Polizeihauptrevier mitgeteilt, dass sich eine Person mit Taschenlampe auf dem Gelände eines Autohauses in Bad Doberan, An der Gartenanlage, bewegen soll. Als die Beamten den Ort erreichten, konnten sie nur noch eine dunkel gekleidete Person erkennen, die sich in Richtung eines benachbarten Autohauses entfernte. Die Person konnte aber nicht ergriffen werden.

Auf dem Gelände des betroffenen Autohauses wurde dann ein Audi festgestellt, bei dem die Nebelscheinwerfer ausgebaut worden waren. Zuvor hatte der Täter eine Scheibe eingeschlagen, um ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Kripo Bad Doberan ermittelt wegen Diebstahls im schweren Fall und nimmt Hinweise unter Tel. 038203/560 entgegen.

