POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung der Polizeiinspektion Rostock: 14-jähriges Mädchen vermisst

Rostock (ots) - Ein gestürzter Radfahrer reagierte am vergangenen Montag so aggressiv auf hilfeleistende Rettungskräfte, dass Beamte der Polizeiinspektion Rostock hinzugerufen werden mussten. Gegen 17:45 hatten Zeugen beobachtet wie ein 36-jähriger Mann in der Rigaer Straße mit seinem Fahrrad stürzte und informierten umgehend die Rettungsleitstelle. Gegenüber dem ...

