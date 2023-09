POL-HRO: Geschädigter einer Schlägerei leistet Widerstand

Rostock (ots) - Schwer verletzt wurde eine 61-jährige Radfahrerin am Freitagvormittag beim Zusammenstoß mit einem Pkw Peugeot. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 08:00 Uhr in der Rostocker Südstadt. Der 30-jährige Rostocker befuhr die Erich-Schlesinger-Straße und wollte nach links in den Pütterweg abbiegen, als es zur Kollision mit der Radfahrerin kam. Die 61-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Sie ...

