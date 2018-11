POL-HRO: Eine Verletzte nach Kollision zwischen Bagger und Straßenbahn

Rostock (ots) - Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall kam es heute Vormittag an der Petribrücke in Rostock. Im dortigen Baustellenbereich kollidierte ein Bagger mit einer Straßenbahn. Dabei wurde eine Mitfahrerin (56) in der Bahn leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 10 Uhr. Nach bisherigem Erkenntnisstand hatte der Baggerfahrer(57) beim Eingleisen mit seinem Zweiwegefahrzeug die Straßenbahn übersehen und diese beim Drehen des Führerhauses mit dem Heck gerammt. Zwei Waggons wurden dabei erheblich beschädigt, mehrere Scheiben der Bahn gingen zu Bruch. Dass dabei letztlich nur eine Mitfahrerin verletzt wurde, ist eher ein Glücksfall.

Die Ermittlungen zum konkreten Unfallhergang sowie zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell