POL-HWI: Taschendiebe in Einkaufmärkten erneut erfolgreich

Nachdem unbekannte Taschendiebe am 04. September in Gadebusch, Rehna und Wismar zugeschlagen hatten, waren sie gestern genau dort abermals aktiv. In einem Gadebuscher Discounter stahlen sie das Portmonee einer 62-Jährigen in dem sich zwar wenig Bargeld befand, jedoch zahlreiche Dokumente bzw. Geldkarten. In Rehna wurde einer 68-jährigen Frau die Geldbörse, die sie in einem Beutel an ihren Einkaufswagen angehängt hatte, entwendet. Neben den üblichen Dokumenten, befand sich darin eine größere Menge Bargeld, die die Seniorin für einen anstehenden Auslandsaufenthalt bei sich hatte. Auch in einem Wismarer Supermarkt nutzen die Täter offenbar eine günstige Gelegenheit und "erleichterten" eine 87-jährige Frau um ihre Börse. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge hatte auch sie diese während des Einkaufs in ihrem Einkaufswagen mitgeführt.

Die Polizei appelliert erneut:

Achten Sie auf ihre Wertgegenstände. Lassen Sie sie nicht unbeaufsichtigt im Einkaufwagen liegen, auch nicht nur für kurze Zeit. Führen Sie diese so mit, dass potentielle Täter keine Möglichkeit haben, darauf zuzugreifen. Merken Sie sich Details zu verdächtigen Personen bzw. von ihnen genutzten Fahrzeugen und informieren Sie die Polizei.

