Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Polizeieinsatz in Neukloster

Wismar (ots)

Heute Vormittag fand im Bereich in und um Neukloster ein Polizeieinsatz, an dem Polizeikräfte der Polizeiinspektion Wismar, des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V sowie die Besatzung des Polizeihubschraubers beteiligt waren, statt.

Hintergrund dieses Einsatzes waren durch eine Hinweisgeberin mitgeteilte Rufe, die offenbar aus einem an das Wohngebiet Am Sonnenberg angrenzenden Waldstück stammen sollten. Durch die eingesetzten Polizeikräfte wurde aufgrund einer vorgenommenen Gefahrenbewertung ebendieses Waldstück sowie angrenzende Bereiche vom Boden sowie aus der Luft abgesucht. Auch Anwohner und Mitarbeiter nahegelegener Einrichtungen wurden durch die Polizeikräfte befragt. Im Rahmen dieser Befragungen wurde bekannt, dass es sich bei den Rufen lediglich um Rufe eines Kindes, dass zur in Rede stehenden Zeit zur nahegelegenen Kindertagesstätte gebracht wurde, gehandelt hat.

Insgesamt war die Polizei mit 43 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Einsatz.

