Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Bad Kleinen (ots)

Gestern Morgen, 07:00 Uhr, wurde die Polizei in Wismar zu einem Verkehrsunfall gerufen, der sich auf der Kreuzung B 106/L031 (zw. Bobitz und Bad Kleinen) ereignete. Ersten Ermittlungen zufolge kollidierte dort ein Kleinbus, der die B 106 in Richtung Wismar befuhr, mit einem Citroen Kleintransporter, der auf der L031 in Richtung Bad Kleinen unterwegs war, obwohl die Vorfahrt dort mittels einer Lichtzeichenanlage geregelt wird. Durch den Aufprall wurde der Citroen gegen einen bereits an der Kreuzung wartenden Mercedes Kleintransporter geschleudert. Insgesamt drei der Insassen des Kleinbusses und des Citroen Kleintransporters zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 EUR geschätzt. Die Besatzungen zweier Streifenwagen nahmen den Unfall auf und regelten den Verkehr. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernahm die Kripo in Wismar.

