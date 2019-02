Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Halbseitige Sperrung der B 106 dauert an

Steffin (ots)

Wegen eines Defekts konnte ein Schwerlasttransporter seine Fahrt heute Nacht nicht fortsetzen und blieb auf der B 106 in der Ortslage Steffin liegen. Seitdem blockiert das über vier Meter breite, 34 Meter lange und 130 Tonnen schwere Gefährt die Fahrbahn, sodass diese halbseitig gesperrt werden musste. Der Verkehr in Richtung Wismar wird auf der B 106 am Lkw vorbeigeleitet. Fahrzeugführer, die in Richtung Schwerin fahren wollen, werden gebeten, die ausgeschilderte Umleitungsstrecke über Metelsdorf zu nutzen. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei dem Defekt um einen Schaden der Fahrzeughydraulik. Aufgrund dessen war es nicht möglich, das Fahrzeug zu bergen bzw. die Straße für den Verkehr frei zu machen. Derzeit befindet sich ein für die Reparatur benötigtes Ersatzteil auf dem Weg von Niedersachsen nach Steffin. Die Sperrung wird voraussichtlich noch bis heute Nachmittag andauern.

