POL-HWI: Hunderte Briefe im Altpapier entsorgt

Wismar (ots) - Am 10. November informierte ein Bürger die Polizei in Wismar über den Fund diverser ungeöffneter und offenbar entsorgter Briefe, die er in einem Altpapiercontainer gefunden hat. Als die Beamten des Polizeihauptreviers Wismar am Fundort im Stadtteil Dargetzow erschienen, zogen sie weitere 279 ungeöffnete Briefe durch den Einfüllschacht des Behältnisses heraus. Am Montagmorgen veranlasste die Kripo Wismar die Öffnung des in Rede stehenden Altpapiercontainers und fand darin weitere 427 Postsendungen vor. Neben privaten Briefen handelte es sich um amtliche Schreiben, Reiseunterlagen, Einschreiben etc.. Ansässig waren die Adressaten in der östlichen Altstadt und in Dargetzow. Die Briefe wurden kriminaltechnisch untersucht und werden der dt. Post in Kürze für eine zweite Zustellung übergeben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verletzung gegen das Post- und Fernmeldegeheimnis ein.

