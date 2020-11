Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Schornsteinbrand

GrabowGrabow (ots)

Der Schornstein eines Einfamilienhauses in Wanzlitz ist am Mittwochabend in Brand geraten. Mehrere Feuerwehren sowie ein Schornsteinfeger kamen daraufhin zum Einsatz, um den Brand zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das Haus zu verhindern. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor, verletzt wurde hierbei jedoch niemand. Ersten Angaben zufolge war die Ursache ein klassischer Schornsteinbrand.

