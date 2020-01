Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Auto überschlug sich- Fahrer verletzt

Sternberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 104 ist am Montagnachmittag bei Sternberg ein Autofahrer leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 70-jährige Autofahrer bei Pastin zunächst ein vorausfahrenden Kleintransporter überholt, als er beim Wiedereinordnen seitlich mit dem Transporter zusammenstieß. Dabei geriert das das Auto des 70-Jährigen außer Kontrolle und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge überschlug sich der PKW und kam auf einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen. Der leicht verletzte Rentner wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An seinem PKW entstand erheblicher Sachschaden.

