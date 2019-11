Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Bergungsarbeiten nach LKW- Unfall beendet- Landesstraße wieder frei

Grabow (ots)

Nach dem LKW- Unfall am Donnerstagmorgen bei Dambeck (wir informierten) konnten die Bergungsarbeiten am frühen Nachmittag abgeschlossen werden. Die seither gesperrte Landestraße 081 ist wieder frei. Der geschlossene Anhänger, in dem sich ca. 8.000 Hühner befinden, wurde mit einem Ersatzfahrzeug zu einer naheliegenden Schlachterei gebracht. Dort sollen die Hühner zunächst auf ihren Zustand begutachtet werden. Bei dem Unfall entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von über 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell