Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei bittet um Hinweise zu gestohlenen Fahrrad

Dömitz (ots)

Die Polizei bittet um Hinweis zu einem gestohlenen Mountainbike in Dömitz. Das 29'' grau/gelb lackierte Fahrrad, dessen Zeitwert ca. 600 Euro betragen soll, wurde bereits Anfang Oktober vor Gymnasium in der Roggenfelder Straße gestohlen. Hinweise zum Verbleib des Fahrrades nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.

