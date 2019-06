Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Baummanschetten gestohlen

Ludwigslust (ots)

In der Gemeinde Belsch bei Ludwigslust sind von unbekannten Tätern insgesamt 152 Wickelmanschetten von neu angepflanzten Bäumen gestohlen worden. Dabei handelt es sich um grau-weiße Manschetten, welche an den Bäumen zum Schutz vor Verbiss- und Fegeschäden vom Boden bis zu einer Höhe von 1,60m angebracht waren. Betroffen sind die Bereiche zwischen Redefin und Belsch entlang des Gemeindeweges hinter der Kläranlage bis zur Bundesstraße 5 sowie kurz vor Belsch rechts am Gemeindeweg. Es ist nicht auszuschließend, dass die Diebe bei ihrer Tat beobachtet worden sein könnten. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) bittet deshalb um Hinweise zu den Diebstählen, welche sich zwischen dem 14.05.2019 und dem 22.05.2019 ereignet haben.

