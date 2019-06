Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wöbbelin

Wöbbelin (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Wöbbelin eingedrungen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter zwischen 08 und 13:30 Uhr zunächst durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Haus und durchwühlten dort anschließend alle Räume und Schränke. Nach einer ersten Übersicht ist vermutlich Schmuck und Bargeld aus dem Haus gestohlen worden. Der entstandene Gesamtschaden wird nach erster Schätzung auf ca. 8.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls auf. Hinweise zu diesem Vorfall, insbesondere zu verdächtigen Personen, nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.

