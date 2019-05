Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Auto auf BAB 24 überschlagen

Wöbbelin/ Stolpe (ots)

Ein Autofahrer ist am Mittwochmorgen auf der BAB 24 bei Wöbbelin leicht verletzt worden. Der 29-jährige Fahrer, der mit seinem Wagen in Fahrtrichtung Berlin unterwegs war, kam aus noch unbekannter Ursache zunächst nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem PKW gegen die Mittelschutzplanke. In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf einem angrenzenden Feld zum Liegen. Das Unfallopfer erlitt eine Handverletzung und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Am Unfallauto entstand Totalschaden.

