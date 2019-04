Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Bewohnerin überrascht Wohnungseinbrecher

Boizenburg (ots)

In Neu Gülze bei Boizenburg hat am späten Dienstagvormittag eine Bewohnerin zwei Einbrecher in ihrem Haus überrascht. Die beiden Männer liefen daraufhin aus dem Haus und flüchteten anschließend zu Fuß. Ersten Erkenntnissen zufolge, habe die Bewohnerin im Garten gearbeitet und die Täter bei ihrer Rückkehr im Schlafzimmer überrascht. Noch ist unklar, ob die Unbekannten etwas gestohlen haben. Offenbar sind die Einbrecher durch eine geöffnete Terrassentür unbemerkt ins Haus gelangt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Angesichts dieses Vorfalles rät die Polizei erneut, auch bei nur kurzer Abwesenheit oder bei Arbeiten auf dem Grundstück Fenster und Haustüren prinzipiell zu verschließen.

