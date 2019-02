Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbruch bei Parchimer Baufirma

Parchim (ots)

Bei einem Einbruch in zwei Geschäftscontainer einer Baufirma in Parchim haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch nach erster Übersicht vier Funkgeräte gestohlen. Der dabei entstandene Sach- und Stehlschaden wird derzeit auf 510 Euro geschätzt. Ersten Erkenntnissen nach schlugen die Täter zunächst die Scheibe eines Containers ein und drangen durch diese in die in dem Containersystem befindlichen Geschäftsräume ein. Dort wurden offenbar mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag 15:30 Uhr und Mittwoch 07:00 Uhr in der Straße "Zum Strauchberg" in Parchim. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang noch nicht. Die Kriminalpolizei hat am Mittwoch mehrere Spuren am Tatort sichern können, die nun kriminaltechnisch untersucht und ausgewertet werden sollen. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet nun um Hinweise zu diesem Vorfall.

