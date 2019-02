Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbruch in Einkaufsmarkt

Dömitz (ots)

Bei einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt in Dömitz haben unbekannte Täter am frühen Montagmorgen Zigaretten gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Täter gegen 03:15 Uhr gewaltsam durch eine Tür in das Gebäude ein. Mit einer großen Menge an gestohlenen Zigaretten flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wird derzeit auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich in der Straße Am Floßgraben ereignete, nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.

