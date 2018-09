POL-LWL: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wittenburg (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Kleinkraftrad ist ein 11-jähriger Fahrradfahrer am frühen Mittwochnachmittag in Wittenburg (Lindenstraße) schwer verletzt worden. Das Kind soll mit einem Fahrrad vom Gehweg kommend plötzlich auf die Straße gefahren und dort mit dem Moped zusammengestoßen sein. Der 11-Jährige ist kurz darauf mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Auch der 16-jährige Fahrer des Kleinkraftrades erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen. Er kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern derzeit noch an.

