POL-NB: Diebstahlserie beim Anklamer Trabitreffen

Ueckermünde (LK VG) (ots) - Am 30.05.2025 gegen 01:15 Uhr befuhr ein 18-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades Schwalbe die K71 in der Ortschaft Eichhof in Richtung Ferdinandshof. Aufgrund von Unachtsamkeit und infolge des Genusses alkoholischer Getränke fuhr der Fahrzeugführer mit dem Kleinkraftrad auf einen parkenden PKW auf. Am Kleinkraftrad und am PKW entstand Sachschaden von insgesamt 7.000 ...

