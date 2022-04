POL-NB: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stralsund und des Polizeipräsidiums Neubrandenburg - Verdacht des versuchten Tötungsdeliktes in Stralsund - Täter flüchtig

PR Röbel (ots) - Am 06.04.2022, gegen 18:16 Uhr, wurde über die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte bekannt, dass es in einem Garagenkomplex in der Geschwister-Scholl-Straße in Rechlin zu einem Brand gekommen ist. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand während der Arbeiten an einem PKW aus bislang ungeklärter Ursache in der Garage aus, welche als Werkstatt genutzt wurde. Der 47-jährige Eigentümer versuchte zunächst noch eigenständig das ...

