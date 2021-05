Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 23- Jähriger gerät mit der Hand in Häcksler, LK MSE

PR Röbel (ots)

Am 10.05.2021 gegen 16:15 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch die Integrierte Rettungsleitstelle MSE mitgeteilt, dass es in 17209 Leizen zu einem schweren Arbeitsunfall kam.Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen geriet ein 23jähriger Mann,der allein Reparaturarbeiten an der Maschine durchführte, mit der linken Hand in die Trommel eines Fendt Häckslers vom Typ Katana 65.Der Deutsche erlitt schwere Verletzungen an der Hand,es wurden zwei Fingerkuppen abgetrennt. Der Verletzte wurde durch einen Notarzt vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus verlegt. Wie es zu diesem Unfall kommen konnte wird ermittelt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Das Amt für Arbeitsschutz wurde verständigt. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

