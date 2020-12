Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verfassungsfeindliche Symbole im Straßburger Stadtgebiet geschmiert

StrasburgStrasburg (ots)

Eine Hinweisgeberin hat der Polizei heute Schmierereien an Briefkästen eines Mehrfamilienhauses in der Falkenberger Straße in Strasburg gemeldet. Die Beamten fanden nicht nur dort ein blaues Hakenkreuz vor, sondern auch an - nach bisherigem Kenntnisstand - vier weiteren Stellen im Strasburger Stadtgebiet Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, darunter auch SS-Runen. Am Rathaus befand sich der Schriftzug "White Power" in einer Größe von circa 37 mal 250 Zentimetern.

Der oder die bislang unbekannten Täter haben die Schmierereien mutmaßlich zwischen gestern Nachmittag und heute Morgen aufgetragen. Ein Zusammenhang wird geprüft. Ein Mitarbeiter der Stadt wurde informiert, um die Beseitigung zu veranlassen. Derzeit wird der Gesamtschaden auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen kann, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973 / 220 224, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

