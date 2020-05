Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einladung zur Auftaktveranstaltung der Verkehrskontrollen "Fahren.Ankommen.LEBEN!" mit Schwerpunkt "Alkohol & Drogen"

Neubrandenburg (ots)

Nach einer Corona bedingten Unterbrechung werden die themenorientierten Verkehrskontrollen ab Juni fortgesetzt. Am Donnerstag, dem 4. Juni 2020, starten in Mecklenburg-Vorpommern die Kontrollen mit dem Schwerpunkt "Alkohol & Drogen". Die Maßnahmen sind Teil der monatlichen Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" und werden über den gesamten Monat Juni fortgeführt.

Das Fahren unter Alkohol und/oder Drogen gehörte 2019 erneut zu den häufigsten Unfallursachen bei den schweren Verkehrsunfällen. Die Zahl, der bei diesen Unfällen getöteten und schwerverletzten Personen stieg im letzten Jahr in Mecklenburg-Vorpommern auf 116 (2018 - 98 Getötete und Schwerverletzte).

Die Kontrollen, die landesweit in allen acht Inspektionen beider Polizeipräsidien durchgeführt werden, können medial begleitet werden. Interessierte Medienvertreter melden sich bitte vorab in den zuständigen Pressestellen der Polizeiinspektionen an. Bekanntermaßen erfordert die aktuelle Lage nach wie vor die Einhaltung besonderer Hygienevorschriften. Entsprechende Abstände sind bei der Berichterstattung einzuhalten.

