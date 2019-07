Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Arbeitsmaschine, LK VG

Heringsdorf (ots)

Am 10.07.2019, gegen 17:40 Uhr wurde bekannt, dass es zu einem Feldbrand in der Nähe von Bömitz gekommen war. Während der Erntearbeiten entzündete ein Mulcher aufgrund technischen Defekts das abgeerntete Kornfeld, wobei die Feldstoppeln in Brand gerieten. Das Feuer weitete sich auf den Mulcher aus, der schwer beschädigt wurde. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000EUR. Es brannte insgesamt eine Fläche 2 ha. Die freiwilligen Feuerwehren aus den Gemeinden Murchin, Zemitz und Rubkow mit ca. 25 Kameraden vor Ort. Personen wurden nicht verletzt.

Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

