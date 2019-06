Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte Täter beschmieren das Bürgerbüro der AfD in Wolgast

Wolgast (ots)

Am 16.06.2019 gegen 08:35 Uhr informierten Zeugen die Polizei in Wolgast darüber, dass durch unbekannte Täter das Bürgerbüro des Bundestagsabgeordneten der Afd Herrn Enrico Komning beschmiert wurde. Beim Eintreffen der Polizeibeamten beim Bürgerbüro in der Steinstraße in 17438 Wolgast bestätigte sich der Sachverhalt. Durch die Täter waren mit einem schwarzen Eddingstift mehrere politisch motivierte Schriftzüge an die Schaufensterscheibe des Bürgerbüro geschmiert. "Wacht auf ihr Völker dieser Erde, seid doch einfach Mensch! Menschengemachter Klimawandel ist real! Wichser Scheiß auf Rasse und Vaterland, schwarz-rot-gold wird abgebrannt! Ihr zerstört unsere Zukunft. FCK AFD FCK NZS" Da die Schriftzüge mit einfachen Mittel wieder entfernt werden konnten, ist kein Schaden entstanden. Gegen die unbekannten Täter wurde Strafanzeige erstattet. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

