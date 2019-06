Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin in Neubrandenburg (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Neubrandenburg (ots)

Am 15.06.2019, gegen 17:50 Uhr, fuhr die 60-jährige Fahrerin eines PKW Skoda aus der Ikarusstraße kommend in die Ziolkowskistraße. Auf der Kreuzung J.-Gagarin-Ring/Salvador-Allende-Straße querte eine 12-jährige Radfahrerin trotz für sie roter Lichtzeichenanlage die Ziolkowskistraße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen PKW und Radfahrerin. Die Radfahrerin stürzte und wurde schwer verletzt (nicht lebensbedrohlich) durch Rettungskräfte in das Neubrandenburger Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 550 EUR. Im Auftrag Stefan Neumann Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

