Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mopedfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Anklam (ots)

Am 03.06.2019 gegen 14:25 Uhr kam es auf der K 50 zwischen den Ortschaften Rosenhagen und Bugewitz zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Hierbei befuhr der 67-jährige Fahrer eines Moped Simson die K50 aus Richtung Rosenhagen kommend in Richtung Abzweig Bugewitz. Aus bisher unbekannter Ursache kam er dabei nach links von seiner Fahrspur ab und stieß frontal mit dem im Gegenverkehr befindlichen Traktor der Marke Case eines 49-jährigen Fahrzeugführers zusammen. Hierbei zog sich der Mopedfahrer so schwere Verletzung zu, dass er trotz sofort eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen durch eintreffende Helfer und Rettungskräfte diesen an der Unfallstelle erlag. Zu Klärung der Unfallursache kam ein Mitarbeiter der Dekra zum Einsatz. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

