Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW von der Fahrbahn abgekommen - Fahrzeugführerin schwer verletzt (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

PR Malchin (ots)

Am 29.03.2019 gegen 14:30 Uhr befuhr die 18-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Suzuki die B 104 aus Richtung Neubrandenburg kommend in Richtung Stavenhagen. Auf Höhe der Unfallstelle, zwischen Rosenow und Ritzerow, kam die Fahrzeugführerin auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Die aus dem Landkreis MSE stammende Frau wurde durch Rettungskräfte schwer verletzt zur stationären Behandlung in das Krankenhaus nach Neubrandenburg verbracht. Der entstandene Sachschaden (PKW) beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Zur Aufnahme des Verkehrsunfalles und zur Bergung des Unfallfahrzeuges musste die B 104 an der Unfallstelle für eine Stunde halbseitig gesperrt werden. Zur Unfallursache ermittelt die Kriminalpolizei. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell