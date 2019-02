Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines Pkw in Grimmen

Grimmen (ots)

Vom Gelände eines Autohauses in Grimmen wurde in der heutigen Nacht ein Pkw durch bisher unbekannte Tatverdächtige entwendet.

Der Renault Talisman wurde letztmalig am 26.02.19 gegen 18.00 Uhr auf dem Parkplatz des Geschäftes in der Straße Am Rauhen Berg (Gewerbegebiet) gesehen. Am heutigen Morgen wurde der Diebstahl festgestellt.

Das Fahrzeug, welches im Juli 2018 seine Erstzulassung erhielt, ist schwarzmetallic und hat einen Wert von ca. 30.000 EUR. Amtliche Kennzeichen waren zum Tatzeitpunkt nicht befestigt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

