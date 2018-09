POL-NB: Erneut vereitelt eine Kassiererin einen Betrug

Greifswald (ots) - Am 07.09.18 hatten wir veröffentlicht, dass die Kassiererin eines Supermarktes in Torgelow einen Betrug verhinderte. Nun gelang ihrer Kollegin in Greifswald das Gleiche.

Am heutigen Vormittag (12.09.18) wollte eine 82-Jährige Greifswalderin in einem Supermarkt im Ernst-Thälmann-Ring ITunes-Karten im Wert von 500 EUR erwerben. Zum Glück für die Seniorin wurde die Kassiererin misstrauisch und hinterfragte den Kauf. Als ihr von einem angeblichen Gewinn berichtete wurde, informierte sie die Polizei.

Den eintreffenden Beamten berichtete die ältere Dame davon, dass sie am gestrigen Tage einen Anruf erhalten habe. Ihr wurde herzlich zu einem Gewinn von etlichen Tausend Euro gratuliert. Allerdings müsse sie die Transportkosten des Geldes übernehmen und da man vor Ort kein Bargeld annehmen könne, wurde sie davon überzeugt, ITunes-Karten zu erwerben und die Codes zu übermitteln.

Der Kassiererin des Marktes ist es zu verdanken, dass es nicht dazu kam. Vielen herzlichen Dank dafür!

