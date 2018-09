POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss bei Marlow (LK V-R)

Ribnitz-Damgarten (ots) -

Am Samstag gegen 09:20 Uhr kam es auf der L 181 zwischen Schulenberg und Kneese zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine aus Richtung Bad Sülze kommende 30-jährige Mercedes-Fahrerin ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben landete. Die Unfallverursacherin blieb zwar unverletzt, stand aber mit 2,45 Promille unter erheblichem Alkoholeinfluss. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

