Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermeintliche Handwerker bringen Reriker um mehrere tausend Euro

Landkreis Rostock/ Rerik (ots)

Am gestrigen Vormittag soll es im Ostseebad Rerik zu einem Vorfall gekommen sein, bei dem vermeintliche Handwerker nach Sanierungsarbeiten an Regenrinnen mehrere tausend Euro von einem 75-Jährigen erbeutet haben sollen.

Diesbezüglich meldete sich am gestrigen Nachmittag die Tochter des betroffenen 75-jährigen Deutschen im Polizeihauptrevier Bad Doberan und brachte den Sachverhalt zur Anzeige.

Laut Angaben ihres Vaters erschienen gegen 09:30 Uhr desselben Tages vier Männer an der Haustür eines Einfamilienhauses in der Prof.-Hamann-Straße und boten an, das verbaute Regenrinnensystem zu erneuern. Trotz des mehrmaligen Ablehnens der handwerklichen Dienstleistung seitens des Eigentümers, fingen die Männer offenbar an, an den Dachrinnen zu arbeiten, sodass der 75-Jährige dieses schlussendlich zuließ.

Im Anschluss der Arbeiten nahmen zwei der ominösen Handwerker erneut Kontakt zum Eigentümer auf, um eine Bezahlung zu erhalten. Als der Reriker die vereinbarte Summe aus einem Geldbeutel heraussuchen wollte, nahm einer der Männer den Geldbeutel an sich. Da sich in diesem jedoch mehr Geld befand als ursprünglich bezahlt werden sollte, entgegnete er den Männern diesen wieder haben zu wollen, was durch diese verneint wurde. Vielmehr stellte sich einer der beiden Personen in den Weg als der 75-Jährige daraufhin die Polizei anrufen wollte. Im Anschluss entfernten sich die Unbekannten mit einem weißen Transporter.

Bei den besagten Personen soll es sich laut Angaben des 75-Jährigen um etwa 50 Jahre alte Männer gehandelt haben, die kaum deutsch gesprochen haben und zwischen 170 und 175 cm groß gewesen sein sollen. Zudem soll einer von ihnen einen Oberlippenbart getragen haben.

Bereits am 11.02.2025 ist es zu einem ähnlichen Sachverhalt in der Gemeinde Biendorf gekommen. In diesem Fall wurden einem Ehepaar aus der Waldsiedlung in der Ortschaft Büttelkow günstige Dachdeckarbeiten angeboten. Nachdem das halbe Dach eines Nebengelasses gedeckt wurde, verlangten die Dachdecker am Folgetag einen erheblich höheren Preis als vereinbart. Dabei kam es zu einer steigernden Aggressivität seitens der Handwerker, als die Eigentümer sich nicht auf die neue Geldforderung einlassen und einschüchtern lassen wollten. Erst nach mehrmaliger Aufforderung das Grundstück zu verlassen, entfernten sich die vermeintlichen Handwerker.

Zuvor kam es am selben Tag zu einem Ansprechen durch Dachdecker in Reinhagen in der Gemeinde Satow. Hier wurden die Personen aber direkt durch die Eigentümer abgewiesen und entfernten sich.

Bei allen drei Sachverhalten waren die vermeintlichen Dachdecker bzw. Handwerker mit einem weißen Transporter unterwegs.

Die Polizei bittet darum keine dubiösen Dienstleistungen an der Haustür anzunehmen und sich durch die auftretenden Personen nicht einschüchtern zu lassen. Machen Sie von Ihrem Hausrecht Gebrauch und verweisen Sie die Personen von Ihrem Grundstück. Im Zweifel melden Sie sich bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

Die Kriminalpolizei in Bad Doberan hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

