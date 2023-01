POL-HRO: Versammlungsgeschehen im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock

Tranow (Landkreis Rostock) (ots) - In Tarnow bei Bützow ist es am Montagmorgen zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen, in deren Folge ein 84-Jähriger ums Leben kam. Der Vorfall ereignete sich gegen 06:15 Uhr. Aus bislang unbekannter Ursache fing ein Sofa im Haus Feuer. Der 84-jährige Bewohner des Hauses wurde durch die Rettungskräfte unverzüglich geborgen und reanimiert. Er verstarb noch vor Ort, vermutlich ...

