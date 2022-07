Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Falschfahrer auf der A 19 bei Rostock

Rostock (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:45 Uhr wurde der Polizei ein Falschfahrer am Warnowtunnel gemeldet. Ein Zeuge teilte mit, dass ein PKW von dort, entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung, auf der A19 in Richtung Rostock unterwegs ist. Mit etwa 50-70 km/h passierte der PKW die Anschlussstellen Nord und Ost. Kurze Zeit später konnte der PKW dann durch Beamte aus dem Autobahnverkehrspolizeirevier Dummerstorf angehalten werden. Zuvor kamen dem Opel einige wenige Fahrzeuge entgegen, die glücklicherweise den Falschfahrer ohne Schaden passieren konnten.

Da der 80jährige Fahrzeugführer durch die Geisterfahrt den Tatbestand der Straßenverkehrsgefährdung verwirklichte, wurde der Führerschein beschlagnahmt. Darüber hinaus ist durch die Führerscheinstelle zu prüfen, ob der 80jährige noch geeignet ist, ein Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum zu führen. Einwirkung von Alkohol wurde nicht festgestellt. PKW und Fahrer wurden in die Obhut von Angehörigen übergeben.

