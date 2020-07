Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Bedrohung mit Messer in Rostock

Rostock (ots)

Am heutigen Dienstagnachmittag kam es im Rostocker Stadtteil Südstadt zu einer Bedrohung mit Messer. Der Hausmeister einer Wohnanlage am Platz der Freundschaft sprach einen Mann an, mit welchem er bereits im Vorfeld Streitigkeiten hatte. Zu der Zeit beschmierte er Briefkästen, das Treppengeländer und eine Hauswand.

Der 19 Jahre alte Deutsche beleidigte den Hausmeister und ging nun mit einem Messer in der Hand auf ihn zu. Nachdem der Hausmeister den Mann in Ruhe ließ und in gebührendem Abstand seinen Fluchtweg verfolgte, zerschlug der Tatverdächtige eine aufgefundene Flasche und rannte mit dem abgebrochenen Flaschenhals auf den ihn verfolgenden Hausmeister zu. Hier wie auch zuvor mit dem Messer in der Hand drohte er dem Hausmeister mit dem Tode.

Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnte der Mann, der zudem eine Deutsche Dogge bei sich führte, nach kurzer Fahndung in der Mendelejewstr. gestellt werden. Er war alkoholisiert und stand vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Das Kriminalkommissariat Rostock hat Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen.

Anja Kundt Polizeioberkommissarin Polizeihauptrevier Rostock

